Le MAG 114 - L’accent provençal de RFM

LLPR - Comment voyez-vous votre travail face à celui d’un animateur sur une radio locale ?

CS - Pour avoir travaillé des deux côtés, je pense qu’il y a plus d’implication lorsque l’on est sur une radio nationale en décrochage local. Les interventions sont plus ciblées. Sur une radio locale, il y a beaucoup plus d’interventions, alors on va chercher une info insolite sur la naissance d’un saumon à deux têtes en Islande.



LLPR - Quel est le lien avec l’auditeur ?

CS - À travers les jeux à l’antenne. Il y a aussi un lien très fort sur Facebook. La page RFM Provence rassemble 40 000 abonnés. Sans prétention, nous sommes très largement devant les pages locales de Virgin Radio, NRJ, RTL2 ou Chérie FM.



LLPR - Pour ou contre le changement d’horaires à la rentrée ?

CS - Chaque horaire a ses avantages. On va devoir manger plus tôt, mais on aura plus de temps à 16h pour le relationnel avec les partenaires.