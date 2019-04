Le MAG 110 - Le retour en grâce de l'habillage chanté €

"Nos habillages sont avant tout musicaux, ils sont produits avec des sons modernes. Ce n’est pas de la musique de producteurs, mais de producteurs-compositeurs, ce n’est pas du sampling de son. À l’usage, on ne doit pas s’en lasser, c’est comme le titre « Mes emmerdes » de Charles Aznavour ou comme un grand tableau, s'il est bien peint, cela se voit, ce n’est pas uniquement graphique."

Parmi les habillages emblématiques produits par 21 Juin : celui de France Bleu mis en ondes à la rentrée 2018. Le studio a été choisi pour renouveler l’ensemble des jingles, top horaire, effets sonores et génériques du réseau des locales de Radio France. L’objectif était de dépoussiérer l’antenne : "On a retiré les 4 notes, ça faisait 5 ou 6 ans qu’on les entendait presque toutes les 2 minutes. C’était trop récurrent. On fait des jingles plus courts, on a complètement modernisé des arrangements : un mélange d’acoustique et de machine", raconte Éric Renard. Résultat : un habillage plus ramassé où seule la marque France Bleu est chantée, le repiquage du nom de la locale apparaît désormais en parlé sauf pour le top horaire où l’ensemble des noms des stations est chanté. Pari gagné dans ce réseau complexe de 44 radios : "Cela a été vite accepté par les locales qui étaient un peu réticentes à l’évolution. Au final, ils étaient tous super contents."