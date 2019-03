Le MAG 109 - Talkers : le réseau social qui fait parler €

Talkers est bien plus qu’un lecteur de podcasts. Couronné "Meilleure application de l’année" aux SMA Awards en décembre dernier, ce nouvel outil est en gestation depuis 2016 et ouvre un champ des possibles en termes d’audio digital. À l’origine, deux entrepreneurs français : Jean-Baptiste Penent et Toufic Zayed. "J’ai commencé à écouter la radio dans les années 1980, juste après que les premières stations pirates sont devenues des radios libres", se souvient Jean-Baptiste Penent. Mais un jour qu’il devait traverser la France en voiture, il a eu le déclic. "J’ai passé 7h à zapper sur l’autoradio, sans trouver de programme intéressant. J’ai eu l’idée de créer une radio qui corresponde à chacun."

À l’inscription, l’utilisateur sélectionne ses centres d’intérêt parmi vingt-deux catégories (actualités, politique, écologie, santé, sport, humour, musique, culture...) et le système lui suggère automatiquement des podcasts natifs ou replays radio à découvrir.