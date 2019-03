Le MAG 109 : Marc Fauvelle : "La radio a de belles années devant elle" €

LLPR - Avec 2,6 millions d’auditeurs selon la dernière vague de Médiamétrie, vous enregistrez la meilleure audience pour la matinale depuis 10 ans. Y a-t-il un effet Marc Fauvelle ?

Marc Fauvelle - Non, je ne crois pas. Il y a un effet franceinfo porté par l’actualité et par les changements que l’on a essayé d’insuffler depuis la rentrée. La radio est une affaire d’habitude, de détail et d’épaisseur du trait… On joue sur ces détails, toujours avec finesse, depuis la rentrée.