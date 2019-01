Le MAG 108 - Salon de la Radio : les nouveautés 2019

3 questions à... Philippe Chapot

LLPR - Qu’est-ce que la plateforme ConnectOnAir que lancent les Éditions HF à l’occasion du Salon de la Radio 2019 ?

PC - C’est avant tout un player vidéo interactif, qui diffuse de multiples contenus, comme la Radio du Salon de la Radio pendant le Salon et qui nous permettra, dans le futur, de diffuser en direct les événements de l’industrie de la radio.



LLPR - Au-delà du flux vidéo, en quoi cette plateforme est-elle un lien entre les acteurs de la radio en France, en Europe et dans le monde ?

PC - La base de données répertorie toutes les sociétés de l’industrie radio, tous les visiteurs du Salon depuis des années. Tous ces acteurs peuvent se contacter. Pour les sociétés via un abonnement complet Business (en version bêta pour le moment) et via un abonnement premium pour les autres acteurs référencés permettant de contacter un acteur directement par formulaire. L’abonnement au Magazine La Lettre Pro est inclus.



LLPR - Quels sont les autres services ?

PC - Bientôt, boutique, petites annonces, abonnements et tous les services des Éditions HF et dans l’immédiat : l’accès au Salon de la Radio 2019, puisque c’est sur connectonair.com que les visiteurs peuvent retirer gratuitement leurs badges d’accès.