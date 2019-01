Le MAG 108 - Ici, on aime toujours la radio

Cette édition 2019 franchit un nouveau palier. Dans ses contenus d’abord : plus qualitatifs et mieux ciblés. Ensuite, dans les produits et services présentés : plus nombreux et toujours plus pratiques. Enfin, dans ses animations : plus nombreuses, plus digitales et plus musicales aussi. De nouveaux partenariats viennent consolider le ressenti que la radio a plus que jamais un avenir parce qu’elle a su rester dans le cœur des Français. Les temps qui viennent seront ceux de la radio parce qu’elle est utile, efficace, unique et libre. Voilà aussi la philosophie qui caractérise le Salon de la Radio et de l’Audio Digital. Ce sera encore le cas durant cette 16e édition.