Le MAG 107 - Il "Imagine" votre radio en montagne €

L’histoire a débuté, là-haut, dans la montagne… "Imagine était une webradio de 2007 à 2010, la plus haute webradio de France, à Tignes. Je voyais déjà personnellement la webradio comme le mode d’écoute du futur", évoque Maxime Gallice, le boss d’Imagine La Radio et (très) habitué des stations d’altitude. "Certes, on a peu déchanté parfois et j’ai alors déposé une candidature pour des fréquences sur les zones de montagne dans les Hautes-Alpes qu’on a obtenues en 2010", poursuit cet habitué des sommets, passé notamment par les radios du Mercantour dans les Alpes-Maritimes et de Châtel en Haute-Savoie. Depuis neuf années maintenant, et dans une volonté de poursuivre son développement, Imagine La Radio propose un concept clé en main : une webradio de montagne co-brandée aux couleurs des programmes de la station.