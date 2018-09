Le MAG 104 - Les 50 radios les plus écoutées sur Radioline Rédigé par Brulhatour le Vendredi 21 Septembre 2018 à 06:38 | modifié le Vendredi 21 Septembre 2018 à 06:38



Pas ou peu de surprises dans ce nouveau classement mensuel élaboré par le service Radioline. Les utilisateurs aiment les radios généralistes. Dans l'ordre, RMC, RTL, Europe 1, franceinfo et France Inter. Trois musicales sont présentes dans les dix premières places : RTL, Nostalgie et RFM alors que NRJ ne décroche que la 17e place. Les utilisateurs du service Radioline ont aussi et surtout des goûts très éclectiques. Entre la 20e et la 50e place, apparaissent des stations très éloignées de la métropole : MFM Radio Guadeloupe, RCI Martinique, Radio Freedom... Certains pure-player parviennent également à se faire une place comme Hotmixradio et La Grosse Radio. Enfin, on retrouve ici des valeurs sûres des flux digitaux comme Radio Meuh ou Djam Radio. Accès payant



