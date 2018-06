Le MAG 101 - L'art de poser les bonnes questions Rédigé par Michel Colin le Mercredi 20 Juin 2018 à 08:17 | modifié le Mercredi 20 Juin 2018



Ouvertes ou fermées, il s’agit de poser les bonnes questions dans le but de concrétiser plus rapidement la meilleure négociation possible. "Poser une question est un acte audacieux, c’est oser aller à la rencontre de ce que l’on ne sait pas" (Sessi Hounkanrin ICF). Développer votre curiosité professionnelle vous aidera à renforcer votre leadership. La vente d’une campagne radio ou même d’un contrat annuel peut se concrétiser sans le moindre argument, uniquement à base de questions. De bonnes questions. Voici quelques exemples. Accès payant



Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :





1 - Achat de PDF ou d'articles

--------------------------------------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.



2 - Rubrique Emploi

----------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.



En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro



Attention, si vous êtes abonnés le message ci-dessous ne vous concerne par, merci d'entrer votre login et votre mot de passe en cliquant ici. Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :1 - Achat de PDF ou d'articles--------------------------------------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.2 - Rubrique Emploi----------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro Déjà inscrit ? Le MAG 101 - L'art de poser les bonnes questions Rédigé le Mercredi 20 Juin 2018