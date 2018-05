Le MAG 100 - "Sibyle Veil à Radio France ? Rien n'était joué d'avance !"





Le conseiller Nicolas Curien a assuré la présidence du CSA pendant les trois mois d'absence – pour raisons de santé – d'Olivier Schrameck. Il a mené les nominations de deux présidents de l'audiovisuel public et a assuré la continuité de l’institution qui a, notamment, validé la vente de NextRadioTV à SFR. Avant de repasser le flambeau au président, il revient sur ces grands dossiers et trace l'avenir de la radio.



Vous aimerez aussi Journée spéciale "Tous apprentis" sur France Bleu et... France 3

Eddy Mitchell rencontre les auditeurs de France Bleu

Vers l'effondrement des radios associatives ?

Alexandre Houget rejoint HyperWorld

Radio France à Viva Technology jusqu'au 26 mai LLPR - En tant que doyen du Conseil, vous remplacez temporairement Olivier Schrameck à la présidence du CSA. Comment avez-vous abordé cette mission ces dernières semaines ? Et quel bilan en tirez-vous ?

Nicolas Curien - C’était un défi personnel d’assurer la continuité du travail du collège. Le président Schrameck reviendra à la mi-mai. En son absence, nous avons traité d’importants dossiers stratégiques, comme les nominations à la présidence de Radio France et de France Médias Monde, ou encore l’agrément de la prise de contrôle du groupe NextRadioTV par SFR. Le collège du CSA est épaulé par 280 collaborateurs d’excellente qualité. C’est ce qui fait la grande richesse de l’institution. Dans mon rôle de président suppléant, j’ai pu voir de plus près encore cette belle mécanique à l’œuvre.



LLPR - Parmi les grands dossiers, il y a eu la nomination de Sibyle Veil à la présidence de Radio France. Après coup, comment avez-vous vécu cette procédure – d’un temps très court – dont il a été dit que tout était joué d’avance ?

NC - La méthode a été définie sous la présidence d’Olivier Schrameck, avant son absence temporaire. Nous avons souhaité que la procédure soit la plus transparente possible, avec l’appel aux candidatures, la publication de la liste des candidats recevables et de leurs projets stratégiques. Enfin, les auditions publiques ont été diffusées en direct. Nous avons reçu des candidatures de bon niveau, et rien n’était joué d’avance. Le collège a décidé en toute indépendance, sur les dossiers et les qualités intrinsèques des candidats. Être indépendant, ce n’est pas nécessairement faire un choix surprenant. Nous n’avons été soumis à aucune pression extérieure.



LLPR - Comment s’est passé le vote du collège ? Avez-vous hésité ?

NC - On a beaucoup discuté entre nous à l’issue des auditions et des entretiens avec les candidats. Trois dossiers se sont dégagés, puis deux, et enfin le choix de Sibyle Veil a résulté d’un vote final.

LLPR - Le fait que Sibyle Veil était déjà dans l’organigramme de Radio France a-t-il joué ? Avez-vous voulu faire le choix de la continuité ?

NC - Non, cela n’a pas été déterminant même si le fait d’être déjà au sein de Radio France a contribué à la crédibilité de la candidature de Sibyle Veil. On a jugé sur son projet stratégique et la présentation de celui-ci. Son projet ne s’inscrit d’ailleurs pas que dans la continuité, il est aussi réformateur et répond aux défis, notamment du numérique.



LLPR - La réforme prévoirait la nomination d’un patron pour l’ensemble de l’audiovisuel public. Souhaiteriez-vous le nommer ?

NC - Le CSA ne s’accroche pas au pouvoir de nomination. Ce qui compte, c’est l’indépendance de la procédure. Il y a d’autres méthodes possibles : désignation par une commission parlementaire ou par les conseils d’administration. Ce qui compte aussi, c’est l’intérêt du téléspectateur et la recherche des synergies. franceinfo, issue de la collaboration entre plusieurs sociétés publiques, en est un bon exemple. Un président unique pourrait éventuellement favoriser cela, mais c’est une option parmi d’autres. Plutôt que s’attacher au pouvoir de nomination, nous préfèrerions avoir un pouvoir de régulation de l’audiovisuel public similaire à celui exercé sur le secteur privé, à travers un conventionnement des chaînes.



LLPR - L’année 2018 sera-t-elle, enfin, l’année du DAB+, dont la première loi RNT remonte à 20 ans ?

NC - 2017 a été l’année de l’inversion de l’image négative de la radio numérique, 2018 est l’année du "plan des nœuds et des arcs". En 2020, les grandes agglomérations (les nœuds) et les grands axes routiers, soit 70% de la population, seront en mesure de recevoir le DAB+. Nous avons fait le choix de, d’abord, couvrir les zones denses les plus rentables, car l’économie du DAB+ est portée uniquement par les opérateurs, sans subvention publique. Il était par ailleurs important d’offrir une opportunité pour les grandes radios généralistes, avec un appel métropolitain prévu en juillet.



LLPR - Quand le seuil de 20% de la population sera-t-il atteint, permettant d’obliger les constructeurs automobiles à intégrer une puce DAB aux autoradios ?

NC - Après les zones de Paris, Marseille et Nice, la région de Lille aura le DAB+ dès juin, puis viendra le tour de Lyon et Strasbourg en fin d’année. À cette échéance, le seuil des 20% sera atteint.



LLPR - La FM va-t-elle s’éteindre en France, si oui, quand ?

NC - La FM peut coexister encore pendant longtemps avec le DAB+ en France ! Les pays qui ont éteint la FM ou envisagent de le faire n’ont ni la même géographie ni la même démographie que la France. L’Angleterre qui a lancé le DAB+ il y a 15 ans n’a pas éteint la FM. Je pense que, même à long terme, la radio aura besoin d’un pied sur l’IP et d’un autre sur l’hertzien, que ce soit FM ou DAB+. "La FM peut coexister encore pendant longtemps avec le DAB+ en France !" Non, cela n’a pas été déterminant même si le fait d’être déjà au sein de Radio France a contribué à la crédibilité de la candidature de Sibyle Veil. On a jugé sur son projet stratégique et la présentation de celui-ci. Son projet ne s’inscrit d’ailleurs pas que dans la continuité, il est aussi réformateur et répond aux défis, notamment du numérique.Le CSA ne s’accroche pas au pouvoir de nomination. Ce qui compte, c’est l’indépendance de la procédure. Il y a d’autres méthodes possibles : désignation par une commission parlementaire ou par les conseils d’administration. Ce qui compte aussi, c’est l’intérêt du téléspectateur et la recherche des synergies. franceinfo, issue de la collaboration entre plusieurs sociétés publiques, en est un bon exemple. Un président unique pourrait éventuellement favoriser cela, mais c’est une option parmi d’autres. Plutôt que s’attacher au pouvoir de nomination, nous préfèrerions avoir un pouvoir de régulation de l’audiovisuel public similaire à celui exercé sur le secteur privé, à travers un conventionnement des chaînes.2017 a été l’année de l’inversion de l’image négative de la radio numérique, 2018 est l’année du "plan des nœuds et des arcs". En 2020, les grandes agglomérations (les nœuds) et les grands axes routiers, soit 70% de la population, seront en mesure de recevoir le DAB+. Nous avons fait le choix de, d’abord, couvrir les zones denses les plus rentables, car l’économie du DAB+ est portée uniquement par les opérateurs, sans subvention publique. Il était par ailleurs important d’offrir une opportunité pour les grandes radios généralistes, avec un appel métropolitain prévu en juillet.Après les zones de Paris, Marseille et Nice, la région de Lille aura le DAB+ dès juin, puis viendra le tour de Lyon et Strasbourg en fin d’année. À cette échéance, le seuil des 20% sera atteint.La FM peut coexister encore pendant longtemps avec le DAB+ en France ! Les pays qui ont éteint la FM ou envisagent de le faire n’ont ni la même géographie ni la même démographie que la France. L’Angleterre qui a lancé le DAB+ il y a 15 ans n’a pas éteint la FM. Je pense que, même à long terme, la radio aura besoin d’un pied sur l’IP et d’un autre sur l’hertzien, que ce soit FM ou DAB+.

Bio Express Ingénieur du corps des Mines, Nicolas Curien est membre du CSA, en charge du groupe de travail « radio » depuis 2015 (et jusqu’en janvier 2021) et Professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers, où il a occupé la chaire « Economie et politique des télécommunications » de 1992 à 2011. Il a siégé au Collège de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de 2005 à 2011. Spécialiste de l’économie numérique, il a enseigné à l’Ecole Polytechnique de 1985 à 2007 et il est membre fondateur de l’Académie des technologies. Il est également Membre du conseil scientifique de GDF-Suez (depuis 2010). Auteur de nombreux ouvrages, dont La neutralité d’Internet (avec Winston Maxwell), Collection Repères, La Découverte, 2011.

Olivier Schrameck de retour L’annonce de sa mise en retrait -provisoire- pour "raisons de santé", le 23 février dernier, avait surpris, notamment dans un contexte de forte activité pour le CSA avec la nomination des présidents de Radio France et France Médias Monde. Le conseiller Nicolas Curien annonce le retour d’Olivier Schrameck à son poste de Président à la mi-mai. Âgé de 66 ans, conseiller d'État, ancien directeur de cabinet de Lionel Jospin au ministère de l'Éducation nationale et à Matignon, et ex-secrétaire général du Conseil constitutionnel, Olivier Schrameck a été nommé président du CSA en 2013 par François Hollande, pour un mandat qui s'achèvera en janvier 2019.

"C’était un défi personnel d’assurer la continuité du travail du collège. Le Président Schrameck reviendra à la mi-mai", indique Nicolas Curien qui, en tant que doyen, était chargé d’assurer la présidence. (…) Le collège du CSA est épaulé par 280 collaborateurs d’excellente qualité. C’est ce qui fait la grande richesse de l’institution. Dans mon rôle de président suppléant, j’ai pu voir de plus près encore cette belle mécanique à l’œuvre".

Contact

Tour Mirabeau

39-43 quai André Citroën

75739 Paris cedex 15

Tél. : 01 40 58 38 00

csa.fr Conseil supérieur de l’audiovisuelTour Mirabeau39-43 quai André Citroën75739 Paris cedex 15Tél. : 01 40 58 38 00



Francois Quairel Journaliste spécialisé médias à La Lettre Pro de la Radio / Editions HF, formateur et consultant en... En savoir plus sur cet auteur



Dans la même rubrique : < > Marc Lavoine en showcase avec Tendance Ouest Radio : marché publicitaire en baisse au 1er trimestre