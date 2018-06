Le MAG 100 - Europa Plus, leader en Russie

Contrairement à la France, en Russie, il n’y a pas de radios associatives ni de radios publiques musicales. "La plupart des radios sont commerciales et privées. Il y a une féroce concurrence", informe Thierry Chamoux. "Il n’y a pas de quota, les radios choisissent elles-mêmes le pourcentage de titres locaux. Par exemple, Europa Plus diffuse 15% de musique russe. Certains de (nos) concurrents en diffusent plus ou moins, voire pas du tout. D’autres 100% et ça marche très bien comme cela." Seuls la France et le Canada imposent des quotas dans la programmation des radios. Thierry nous explique que "si on prend la liste des 5 radios leaders en audience nationale et qu’on cumule le temps d’antenne de toutes les heures de la journée et de toutes ces radios, on est à 65% de musique russe".