Un nouveau podcast de RFI en russe

Depuis le 24 février 2022 et le début de la guerre en Ukraine, plusieurs milliers de Russes ont quitté précipitamment leur pays. Certains d’entre eux arrivent en France pour commencer une nouvelle vie. Beaucoup ne connaissent pas le fonctionnement de la société française, et n’en maîtrisent pas la langue. Certains arrivent seuls, d’autres avec leurs familles.Ce nouveau podcast original de la rédaction en russe de RFI rassemble les témoignages de nouveaux arrivants, mais aussi de personnes qui ont choisi de les accueillir et faciliter leur installation. Malgré les obstacles de l’intégration - difficultés administratives, matérielles ou encore psychologiques - auxquels les émigrants sont confrontés, ce podcast suit le parcours de citoyens qui ont pris la décision de fuir leur pays.