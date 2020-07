Spotify est désormais disponible en Russie, en Croatie, en Ukraine et sur 10 autres marchés européens

"Notre expansion en Europe intervient alors que les consommateurs de la région adoptent le streaming. La Russie en particulier est l'un des 20 plus grands marchés de streaming au monde - et ce lancement ouvre la porte à près de 250 millions de fans pour commencer à découvrir de nouvelles musiques de leurs pays et du monde entier. Les nouveaux venus de ces 13 marchés rejoindront les 286 millions d'auditeurs et 130 millions d'abonnés Premium de Spotify.C'est donc aussi un moment énorme pour les artistes qui pourront interagir avec plus de fans que jamais dans un monde de plus en plus connecté" a précisé l'entreprise suédoise.