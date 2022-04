Le site internet de RFI bloqué en Russie

Marie-Christine Saragosse, PDG de France Médias Monde, a déclare : "RFI fait les frais en Russie, à l’image d’autres médias internationaux, de son travail d’information indépendant et de terrain. Nous déplorons la coupure de l’accès au site de RFI, en russe comme dans toutes ses autres langues, qui prive un peu plus encore la société civile russe de la possibilité de s’informer librement, à partir de faits vérifiés à l’opposé des infox, des vérités alternatives et de la propagande. Dans ce contexte, nous poursuivrons notre travail d’information, en mobilisant toutes les solutions techniques pour continuer à rendre accessibles nos contenus à la population russe".