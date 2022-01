Le Groupe M6 renouvelle son dispositif éditorial autour de l’environnement

Sur RTL, à partir du samedi 5 février et jusqu’au vendredi 11 février, la matinale proposera un reportage par jour consacré à l’écologie et l’environnement. Toute la semaine, dans "Marche ou Rêve" l’équipe de "On Défait Le Monde", mettra en lumière de belles initiatives écologiques mises en place pour limiter durablement le réchauffement climatique et respecter l’environnement. En plus des habituelles questions de culture générale et d’actualité, des questions en lien avec la nature seront posées aux Grosses Têtes. L’emblématique Valise RTL sera également "green" et proposera des dotations éco-responsables.

Enfin, le dimanche 6 février de 10h15 à midi, l'émission "Stop ou Encore" proposera aux auditeurs, une sélection de chansons en lien avec la thématique environnementale "Beds are Burning", "Respire" de Mickey 3D... L’occasion d’apprendre des anecdotes autour de ces titres emblématiques.