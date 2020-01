Le Groupe 1981 poursuit sa croissance et consolide sa gouvernance

Pour Jean-Éric Valli, président du Groupe 1981 : "2019 a marqué un tournant pour le Groupe avec l’acquisition et l’intégration de Oui FM, Radio Life et Collector Radio. En 2020, nous allons poursuivre notre développement en nous appuyant sur nos 10 stations, nous avons désormais une équipe renforcée qui va nous aider à relever de nouveaux enjeux comme le déploiement du DAB + partout en France et la monétisation croissante de notre audience digitale".

Après le fond 123IM qui a rejoint le Groupe avec une participation à hauteur de 5.5% du capital à l’occasion de l’acquisition de Oui FM, la direction du Groupe a également évolué avec notamment l’arrivée récente de Jean-Paul Lubot en tant qu’Associé et Directeur Général délégué en charge de la stratégie et du développement.