Le Groupe 1981 annonce une édition réinventée du Tour Vibration 2020

"Nos radios sont des acteurs incontournables du paysage médiatique local depuis plus de 30 ans. Contrairement aux pures players internationaux, elles mettent en avant les circuits-courts en contribuant à créer du lien et de l’échange entre consommateurs et entreprises du territoire. C’est parce que notre implantation locale est forte qu’il nous tient à cœur de poursuivre l’organisation du Tour Vibration, une manifestation qui chaque année est un rendez-vous incontournable de la région. C’est un effort mais aussi un signal fort pour rappeler et montrer l’importance des radios locales dans l’animation des territoires. Nous avons besoin de l’engagement et de la solidarité de tous pour défendre les acteurs et les médias locaux" explique Jean-Éric Valli, Président du Groupe 1981.