Le Groupe 1981 adapte ses programmes

Sur Vibration, Voltage et Wit FM, de nouvelles séquences informatives ont pris place, animées par chaque rédaction pour vivre ce confinement de façon plus sereine dans sa région. Chaque jour également, les journalistes, soutenus par des experts, répondent aux questions pratiques des auditeurs. Le programme d’initiatives d’entraide et de solidarité "Je Veux Aider" a été adapté au confinement en se centrant sur le quotidien vécu par les auditeurs. Les radios ont également fait preuve d’imagination et de créativité afin de rendre cette période de confinement plus joyeuse et dynamique. Pour les enfants, ne pouvant pas fêter leur anniversaire, les équipes des matinales se mobilisent. Tous les jours, les anniversaires sont annoncés et fêtés en direct avec de beaux cadeaux offerts.De quoi en garder de beaux souvenirs.

N’oubliant pas les télétravailleurs, les équipes proposent des playlists qui leurs sont spécialement adaptées afin de rythmer leur journée et leur offrir ainsi la bande-son idéale pour le confinement. Pour les confinés souhaitant s’occuper, ces 3 radios ont lancé l’opération spéciale #TousALaMaison qui permet aux auditeurs de rénover ou réaménager leur maison.