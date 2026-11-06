Le GRER et l'Université Catholique de Lille questionnent l'avenir du journalisme radio

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Organisé à l'occasion des 10 ans de la revue "Radiomorphoses", ce séminaire entend faire dialoguer la recherche universitaire, la formation et les pratiques professionnelles du journalisme radiophonique et sonore. La rencontre est organisée par le comité éditorial et de rédaction de la revue, en collaboration avec la Licence Métiers du journalisme et le MediaLab de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) de l'Université Catholique de Lille.
Coordonné par Nozha Smati, avec Meghann Marsotto, Olivier Descamps et les étudiants de L1 Métiers du journalisme, l'événement proposera notamment un bilan des dix années de recherches et de publications consacrées aux études radiophoniques et sonores. L'objectif est de mettre ces travaux en perspective avec les besoins actuels de formation.
Coordonné par Nozha Smati, avec Meghann Marsotto, Olivier Descamps et les étudiants de L1 Métiers du journalisme, l'événement proposera notamment un bilan des dix années de recherches et de publications consacrées aux études radiophoniques et sonores. L'objectif est de mettre ces travaux en perspective avec les besoins actuels de formation.
Les étudiants au cœur des échanges et des productions sonores
Le séminaire abordera la thématique "Former à informer : enjeux, défis et perspectives de la formation au journalisme radiophonique et sonore". Une table ronde préparée et animée par les étudiants de première année de Licence Métiers du journalisme permettra d'examiner les enjeux de cette formation sous différents angles. Les participants prendront également part à une rédaction éphémère, au cours de laquelle les étudiants réaliseront des productions journalistiques principalement sonores.
La journée se terminera par une restitution et une écoute collective de ces réalisations, destinées à conserver une mémoire sonore de cet anniversaire. Le rendez-vous se déroulera le vendredi 13 novembre 2026, de 09h30 à 15h30, salle HA 147 Learning, à la FLSH de l'Université Catholique de Lille, au 60 boulevard Vauban à Lille.
La journée se terminera par une restitution et une écoute collective de ces réalisations, destinées à conserver une mémoire sonore de cet anniversaire. Le rendez-vous se déroulera le vendredi 13 novembre 2026, de 09h30 à 15h30, salle HA 147 Learning, à la FLSH de l'Université Catholique de Lille, au 60 boulevard Vauban à Lille.