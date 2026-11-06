Le GRER et l'Université Catholique de Lille questionnent l'avenir du journalisme radio

Organisé à l'occasion des 10 ans de la revue "Radiomorphoses", ce séminaire entend faire dialoguer la recherche universitaire, la formation et les pratiques professionnelles du journalisme radiophonique et sonore. La rencontre est organisée par le comité éditorial et de rédaction de la revue, en collaboration avec la Licence Métiers du journalisme et le MediaLab de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH) de l'Université Catholique de Lille.

Coordonné par Nozha Smati, avec Meghann Marsotto, Olivier Descamps et les étudiants de L1 Métiers du journalisme, l'événement proposera notamment un bilan des dix années de recherches et de publications consacrées aux études radiophoniques et sonores. L'objectif est de mettre ces travaux en perspective avec les besoins actuels de formation.