Roch-Olivier Maistre au cœur des échanges sur l'avenir des radios associatives

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Le congrès du SNRL se tiendra du 17 au 19 novembre 2026 au CCVA de Villeurbanne, autour du thème "Faire confiance : informer, former, transmettre". Roch-Olivier Maistre interviendra le jeudi 19 novembre, de 09h45 à 10h45, en qualité de grand témoin. Président de chambre honoraire à la Cour des comptes, ancien président du CSA puis de l'Arcom, il préside depuis juin la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER). Son intervention portera sur son parcours à la tête de l'Arcom puis du FSER, avant un échange avec les participants. Il conclura par une réflexion sur la place des radios associatives dans le paysage médiatique et démocratique.
Cette rencontre sera modérée par Nicolas Calmels, secrétaire général du SNRL et journaliste à Radio Graf'Hit. Elle intervient alors que le syndicat se mobilise pour une revalorisation du FSER dans le PLF 2027.
Cette rencontre sera modérée par Nicolas Calmels, secrétaire général du SNRL et journaliste à Radio Graf'Hit. Elle intervient alors que le syndicat se mobilise pour une revalorisation du FSER dans le PLF 2027.
Trois jours de discussions sur les enjeux des radios libres
Le congrès abordera également la place de l'intelligence artificielle dans les pratiques radiophoniques, les modèles économiques, le cadre juridique des stations et le développement du DAB+, notamment lors d'une table ronde consacrée à l'Arcom et à la radio numérique. Des ateliers, des tables rondes et une soirée festive figurent au programme.
Le jeudi 19 novembre, la documentariste Lisa Giannarelli présentera son tour de France des radios associatives, réalisé à vélo et en train. Un "world café" permettra ensuite de travailler sur les priorités du SNRL pour l'année à venir, avant l'Assemblée générale ordinaire, prévue à 13h30 et réservée aux radios adhérentes. Le président du SNRL, Sylvain Delfau, présente ce congrès comme un temps de mobilisation collective destiné à favoriser les échanges et à montrer la force du réseau. Le congrès est gratuit et ouvert à tous, sur inscription.
Le jeudi 19 novembre, la documentariste Lisa Giannarelli présentera son tour de France des radios associatives, réalisé à vélo et en train. Un "world café" permettra ensuite de travailler sur les priorités du SNRL pour l'année à venir, avant l'Assemblée générale ordinaire, prévue à 13h30 et réservée aux radios adhérentes. Le président du SNRL, Sylvain Delfau, présente ce congrès comme un temps de mobilisation collective destiné à favoriser les échanges et à montrer la force du réseau. Le congrès est gratuit et ouvert à tous, sur inscription.