La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 27 Octobre 2026 - 08:10

Roch-Olivier Maistre au cœur des échanges sur l'avenir des radios associatives


Notez


Roch-Olivier Maistre, ancien président du CSA puis de l'Arcom et actuel président de la commission du FSER, interviendra le 19 novembre 2026 au congrès du Syndicat national des radios libres (SNRL) à Villeurbanne. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte de mobilisation du syndicat pour la revalorisation du fonds de soutien aux radios associatives dans le projet de loi de finances 2027.


Roch-Olivier Maistre au cœur des échanges sur l'avenir des radios associatives

Vous aimerez aussi
Le congrès du SNRL se tiendra du 17 au 19 novembre 2026 au CCVA de Villeurbanne, autour du thème "Faire confiance : informer, former, transmettre". Roch-Olivier Maistre interviendra le jeudi 19 novembre, de 09h45 à 10h45, en qualité de grand témoin. Président de chambre honoraire à la Cour des comptes, ancien président du CSA puis de l'Arcom, il préside depuis juin la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER). Son intervention portera sur son parcours à la tête de l'Arcom puis du FSER, avant un échange avec les participants. Il conclura par une réflexion sur la place des radios associatives dans le paysage médiatique et démocratique.
Cette rencontre sera modérée par Nicolas Calmels, secrétaire général du SNRL et journaliste à Radio Graf'Hit. Elle intervient alors que le syndicat se mobilise pour une revalorisation du FSER dans le PLF 2027.

Trois jours de discussions sur les enjeux des radios libres

Roch-Olivier Maistre au cœur des échanges sur l'avenir des radios associatives
Le congrès abordera également la place de l'intelligence artificielle dans les pratiques radiophoniques, les modèles économiques, le cadre juridique des stations et le développement du DAB+, notamment lors d'une table ronde consacrée à l'Arcom et à la radio numérique. Des ateliers, des tables rondes et une soirée festive figurent au programme.
Le jeudi 19 novembre, la documentariste Lisa Giannarelli présentera son tour de France des radios associatives, réalisé à vélo et en train. Un "world café" permettra ensuite de travailler sur les priorités du SNRL pour l'année à venir, avant l'Assemblée générale ordinaire, prévue à 13h30 et réservée aux radios adhérentes. Le président du SNRL, Sylvain Delfau, présente ce congrès comme un temps de mobilisation collective destiné à favoriser les échanges et à montrer la force du réseau. Le congrès est gratuit et ouvert à tous, sur inscription.

Toutes les infos sont ICI

Tags : Arcom, avenir, catégorie A, CSA, FSER, Roch-Olivier Maisitre, SNRL, stratégie



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication