Roch-Olivier Maistre au cœur des échanges sur l'avenir des radios associatives

Le congrès du SNRL se tiendra du 17 au 19 novembre 2026 au CCVA de Villeurbanne, autour du thème "Faire confiance : informer, former, transmettre". Roch-Olivier Maistre interviendra le jeudi 19 novembre, de 09h45 à 10h45, en qualité de grand témoin. Président de chambre honoraire à la Cour des comptes, ancien président du CSA puis de l'Arcom, il préside depuis juin la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER). Son intervention portera sur son parcours à la tête de l'Arcom puis du FSER, avant un échange avec les participants. Il conclura par une réflexion sur la place des radios associatives dans le paysage médiatique et démocratique.

Cette rencontre sera modérée par Nicolas Calmels, secrétaire général du SNRL et journaliste à Radio Graf'Hit. Elle intervient alors que le syndicat se mobilise pour une revalorisation du FSER dans le PLF 2027.