Le Fugitif NRJ est en Belgique

Les auditeurs de NRJ Belgique vont devoir dès aujourd'hui, ouvrir l'oeil... Depuis ce matin Le Fugitif NRJ se cache en Belgique après avoir été démasqué en France il y a quelques mois. Il est peut-être dans une ville, dans une rue, peut-être juste assis à côté de l'auditeur qui pourra gagner la belle somme de 20 000 euros. "Personne ne sait exactement où il se trouve, il bouge tout le temps, très vite, partout. A l'abri des regards, il se cachera le plus longtemps possible" indique NRJ Belgique… Alors, pour le trouver, NRJ donnera plusieurs indices à ses auditeurs. Pour cela, les joueurs doivent rester à l'écoute de la radio et à l'affût de la moindre nouvelle sur les réseaux sociaux de NRJ Belgique.