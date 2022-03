Le France Bleu Live Festival revient aux 2 Alpes

Au Palais des sports des 2 Alpes, France Bleu donne rendez-vous à ses auditeurs pour 4 soirées, 4 artistes et pour vibrer au son de cette nouvelle édition du France Bleu Live Festival. Le réseau local de Radio France annonce la venue et la participation de Gaëtan Roussel, Claudio Capéo, Clara Luciani et Nolwenn Leroy dans le cadre des 2 Alpes.Rappelons qu'en 2020, les organisateurs (France Bleu et les 2 Alpes) du France Bleu Live Festival avaient décidé d’annuler cet événement qui devait se tenir du 14 au 17 avril 2020 aux 2 Alpes. Cette annulation (lire également ICI ) faisait suite aux mesures prises pour limiter la propagation du Coronavirus.