Covid-19 : France Bleu annonce l’annulation du France Bleu Live

En raison de la propagation du Covid-19 sur le territoire français, France Bleu et la station de ski des 2 Alpes ont conjointement décidé d’annuler le France Bleu Live Festival 2020. La troisième édition de cet événement, devait se tenir du 14 au 17 avril prochains et accueillir Claudio Capéo, Vitaa & Slimane, Jean-Louis Aubert et Clara Luciani.

Les auditeurs de France Bleu et les vacanciers pouvaient ainsi bénéficier de quatre concerts gratuits. "Cette décision difficile a été prise après concertation entre les équipes de France Bleu et de l’Office du Tourisme des 2 Alpes" explique un communiqué.

France Bleu et la station des 2 Alpes tiennent chaleureusement à remercier leurs partenaires ainsi que Claudio Capéo, Vitaa, Slimane, Jean-Louis Aubert et Clara Luciani qui ont répondu présents pour le France Bleu Live Festival et leur donnent rendez-vous prochainement.