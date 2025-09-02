Le FIL 2025 rassemble plus de 30 médias locaux pour penser l’avenir de l’info

Créé en 2019, le Festival de l’info locale (FIL) s’impose comme un temps fort pour les acteurs de l’information de proximité. Organisé par Ouest Médialab, il réunit chaque année des rédactions de presse, des télévisions, des pure players et des radios locales. Pour sa 7ᵉ édition, le FIL rassemblera plus de 30 médias et environ 60 intervenants à Nantes, avec l’objectif de favoriser l’échange d’expériences et la diffusion de pratiques réplicables.

Le programme 2025 met en avant trois axes majeurs : la vidéo, les élections municipales et l’événementiel. Ces thématiques structureront les débats et les ateliers, mais d’autres sujets seront également abordés, notamment l’intelligence artificielle, les enjeux climatiques, ainsi que la présentation de médias émergents et de créateurs de contenus locaux.