Mardi 2 Septembre 2025 - 11:30

Le FIL 2025 rassemble plus de 30 médias locaux pour penser l’avenir de l’info


Les 25 et 26 septembre 2025, Nantes accueillera la 7ᵉ édition du Festival de l’info locale. Plus de 30 médias et près de 60 intervenants partageront retours d’expérience et solutions concrètes pour renforcer l’innovation dans les médias de proximité. Radios, télévisions, presse et pure players confronteront leurs pratiques autour de trois thématiques clés : vidéo, élections municipales et événementiel...



Créé en 2019, le Festival de l’info locale (FIL) s’impose comme un temps fort pour les acteurs de l’information de proximité. Organisé par Ouest Médialab, il réunit chaque année des rédactions de presse, des télévisions, des pure players et des radios locales. Pour sa 7ᵉ édition, le FIL rassemblera plus de 30 médias et environ 60 intervenants à Nantes, avec l’objectif de favoriser l’échange d’expériences et la diffusion de pratiques réplicables.
Le programme 2025 met en avant trois axes majeurs : la vidéo, les élections municipales et l’événementiel. Ces thématiques structureront les débats et les ateliers, mais d’autres sujets seront également abordés, notamment l’intelligence artificielle, les enjeux climatiques, ainsi que la présentation de médias émergents et de créateurs de contenus locaux.

Le FIL 2025 accueillera également deux interventions autour de la transformation de l’information locale. Matthieu Mondoloni, directeur de la rédaction du réseau Ici de Radio France, présentera comment les 44 radios locales s’appuient désormais sur l’intelligence artificielle pour analyser les centaines de témoignages collectés à l’antenne et détecter des signaux faibles dans la société française. Geneviève Chacon, pour CBC/Radio-Canada, reviendra sur l’expérience menée depuis cinq ans par les médias régionaux canadiens, qui ont placé la vidéo verticale au cœur de leur production d’information locale, avec un journal quotidien 100% vertical. Deux regards complémentaires qui illustrent l’importance croissante de l’innovation technologique, tant pour capter les tendances sociales que pour adapter les formats éditoriaux aux usages numériques.

Une ouverture internationale avec l’Italie invitée

Chaque année, le FIL met en avant un pays invité. Pour cette 7ᵉ édition, ce sera l’Italie, avec la participation de rédactions locales venues partager leurs méthodes et leurs innovations. Cette ouverture internationale permet de confronter les approches et d’identifier des solutions transposables dans le contexte français, y compris pour les radios locales.

Infos et inscriptions : ICI.

Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


