Le DAB+ en voiture : comment écouter votre radio préférée ?

Comment écouter votre radio préférée en DAB+ dans votre voiture ? "Là où l’habitacle des voitures est de plus en plus complexe et de plus en plus technologique, il est parfois difficile de s'y retrouver pour écouter la radio en DAB+" fait remarquer la structure dabplus.be. "Nous avons eu, dès lors, l’idée de lancer une série de vidéos sur notre site dabplus.be expliquant comment retrouver les radios en DAB+, marque par marque".Les vidéos concernant Audio, BMW, Mercedes, Peugeot et Mercedes sont déjà disponibles. De nouvelles vidéos seront à découvrir chaque mois.