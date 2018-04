Le Conseil d’administration de Radio France approuve les comptes 2017

Le chiffre d’affaires de Radio France s’établit à 656 M€, en progression de 0.5% par rapport à 2016 (652.8M€). Le résultat net fait apparaître un déficit de 4.8 M€, meilleur que celui prévu dans le COM (-6.5 M€) et que celui de l’année 2016 (-10.6 M€).

La réduction du déficit résulte d’une gestion rigoureuse des charges et d’une amélioration des recettes commerciales de l’entreprise. L’ouverture du Cahier des missions et des charges ainsi que la progression des audiences hertziennes et numériques permettent de sécuriser le niveau des ressources publicitaires commerciales et de parrainage à 41M€ et les recettes publicitaires totales à 48.4M€.