Le Conseil d’administration de Radio France approuve le budget 2022

Ce budget 2022 veut soutenir l’offre éditoriale des antennes de Radio France, dans une année de fortes attentes en matière d’accès à l’information fiable, à la connaissance des réalités de terrain et à des débats apaisés. Les projets numériques des antennes continueront de se développer, avec de nouveaux podcasts et de nouveaux formats pour conquérir un public toujours plus large.

La production interne de haut niveau, avec 52 millions d’investissements devrait permettre d'assurer un renouvellement substantiel des technologies et outils (modernisation des SI, infrastructures et outils de production) et une stratégie ambitieuse en matière d’innovation sonore.