Le "Concert de Paris" a été mixé avec des consoles Lawo mc²

Le contrôle séparé des préamplis pour la salle de concert et les moniteurs, ainsi qu'une séparation vers la console Lawo mc² 66 utilisée pour le mixage de diffusion dans un car régie de Radio France ont permis d'utiliser les boîtiers de scène et les préamplis micro DALLIS de la console on-air.

Le "Concert de Paris" du 14 juillet est l'un des plus grands événements de musique classique organisés dans le monde. Le spectacle - auquel participent l'Orchestre national de France et le Chœur de Radio France, ainsi que des solistes de renommée internationale - a été vu par 2.84 millions de téléspectateurs en France et à un public estimé à 10 millions de personnes en Europe avec le dispositif Lawo.