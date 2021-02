Le Chantier : une nouvelle radio à Clermont-Ferrand

Initié par l’association L’Onde Porteuse, ce média unique s’adosse à un chantier d’insertion, avec une équipe d’animateurs journalistes professionnels et de salariés en insertion. Tourné vers l’environnement, le champ social et la culture, Le Chantier est un laboratoire de ce monde en mouvement, dans lequel l’Humain reprend confiance et trouve toute sa place. "En cette étrange période de repli sur soi, de claustration non volontaire, nous avons choisi de contribuer à notre manière à la création d’ouvertures sur le monde, à l’imagination de perspectives salvatrices et au tracé de lignes de fuite bienvenues" a souligné Benoit Bouscarel, président et co-fondateur du Chantier.