Le CSA nomme Sibyle Veil à la présidence de Radio France

Elle était la grande favorite de cette nouvelle course à la présidence de Radio France. Sibyle Veil s’est exprimée devant les Sages du Conseil supérieur de l'audiovisuel ce mercredi à 14h30. Seule femme candidate (la dernière ayant dirigée Radio France était Michelle Cotta en 1981) sur les six candidats, Sibyle Veil était l’une des plus proches collaboratrices du président sortant Mathieu Gallet.Sibyle Veil, était jusqu'à présent directrice des opérations et des finances à Radio France. Elle connaît bien les rouages de l’Etat pour avoir été conseillère à l’Elysée lors de la Présidence de Nicolas Sarkozy. Elle est surtout issue de la promotion Senghor à l’ENA, la même qu’Emmanuel Macron.Elle prendra officiellement ses fonctions ce lundi 16 avril.Téléchargez ICI son projet stratégique pour Radio France.