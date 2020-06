Le CSA met en ligne son rapport d'activité

Les décisions prises en matière de radio en 2019 s’inscrivent à la fois dans le cadre d’appels aux candidatures partiels en radio analogique et dans le cadre d’appels aux candidatures en radio numérique (DAB+). Après les zones de Lille, Lyon et Strasbourg en 2018, l’année 2019 a été marquée par de nouveaux déploiements du DAB+ à Nantes et à Rouen. À la fin de l’année 2019, environ 25% de la population était couverte par la diffusion de services de radio en DAB+. Au 31 décembre 2019, 233 programmes étaient diffusés contre 147 en 2018 : 99 en catégorie A ; 67 en catégorie B ; 9 en catégorie C ; 45 en catégorie D ; 4 en catégorie E et 9 du service public. L’année 2020 sera marquée par la poursuite des déploiements de nouveaux multiplex et par le renforcement significatif de, l’offre de programmes à Paris, à Marseille et à Nice. Cette tendance a vocation à se poursuivre et s’accélérer en 2021 avec la délivrance de nouvelles autorisations et le déploiement des multiplex métropolitains.