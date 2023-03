Le CSA finalise son baromètre de l’Egalité et de la Diversité dans les médias

Dix ans d’évolution de la place et de la représentation de la diversité et de l'égalité dans les médias. Le Baromètre du CSA Belge est une étude unique en Fédération Wallonie-Bruxelles qui offre un regard complet sur la diversité et l'égalité dans nos médias audiovisuels.

Les résultats de cette édition spéciale feront état de l’évolution des 10 dernières années à la lumière des critères de genre, d’origine, d’âge, de catégorie socio-professionnelle et de handicap. La présentation des résultats du baromètre sera suivie d’une table ronde réunissant des académiques et des acteurs et actrices du monde des médias.