Le CSA entame la procédure d'optimisation de la bande FM

L’optimisation consiste en une modification d’une ou plusieurs des caractéristiques techniques associées à une radiofréquence ou l’octroi de radiofréquences de réémission sans décrochage dans le but d’améliorer les conditions de diffusion des radios autorisées. Ces améliorations ne pourront être apportées que dans le cas où des solutions techniques sont possibles et qu’elles ne provoquent pas de perturbations avec d’autres émetteurs.

Sous forme d’une "Commission technique", des réunions régulières rassembleront les services du CSA et du SGAM, ainsi que les représentants des éditeurs concernés et étudieront une à une les demandes introduites.