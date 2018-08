Lawo contribue aux festivités du 14 juillet en France

Rappelons que le Concert de Paris est l'un des plus grands événements de musique classique au monde et précède, chaque année, le somptueux feu d'artifice du Champ de Mars. L'Orchestre National de France, le Chœur et la Maitrise de Radio France, accompagnés de solistes de renommée internationale régalent le public des plus grands airs des maitres du classique. Il y a quelques jours, les équipes techniques de Radio France étaient mobilisées pour assurer la sonorisation du site et la retransmission en direct des festivités sur France Inter et France 2. "Le spectacle était sublime et nous a permis une fois de plus de mettre en évidence la pertinence de nos solutions pour des événements de cette envergure" s'est réjouit Joffrey Heyraud, le directeur des ventes de Lawo pour la France.