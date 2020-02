Laurent Nègre nommé chef de l'Unité Culture de la RTS

Laurent Nègre a été désigné chef de l’unité Culture de la RTS à la suite d’une mise au concours interne et externe du poste. Il a convaincu la Direction par son expérience de cinéaste et de réalisateur, son appétit pour les arts et la culture, ainsi que son projet d’une culture qui se décline de façon complémentaire sur l’ensemble de nos vecteurs, avec un développement important sur le digital. "Ses compétences audiovisuelles seront particulièrement précieuses alors que nous travaillons à une meilleure valorisation de notre offre culturelle à la radio, à la TV et sur les plateformes digitales", a expliqué la cheffe du Département Société et Culture Philippa de Roten. "Laurent Nègre et Alexandre Barrelet formeront en outre un duo très complémentaire, le premier provenant du monde de l’image et le second de celui de la radio".



Laurent Nègre et Alexandre Barrelet prendront leurs nouvelles fonctions en juin prochain.