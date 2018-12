Laurence Boccolini présidera les Jeunes Talents de la Radio

Pour s’inscrire, c’est très simple : il suffit d'être âgé de moins de 35 ans et avoir moins de 10 ans d’activité. Il faut envoyer une maquette audio (MP3) ou vidéo (MP4) d’une durée de 3 minutes maxi par mail accompagnée d'un CV à jeunestalentsditesnoustout@gmail.com . Comme chaque année, trois catégories sont concernées : "Animateur", "Chroniqueur" et "Journaliste". Les inscriptions seront clôturées le 22 décembre 2018. Le 11 Janvier 2019, le jury constitué de professionnels issus de médias tels que Alouette, Chérie, Europe 1, France Bleu, RFM, RTL, Sud Radio, France Télévisions, C8, TF1, TV Mag, Télé Star … et du Studio Ecole de France se réunira afin de déterminer les trois finalistes de chaque discipline.Le 25 janvier 2019, la finale en live et la remise des trophées auront lieu dans le cadre du Salon de la Radio et de l'Audio Digital qui se tiendra à la Grande Halle de La Villette (billetterie disponible ICI