Latina continue son déploiement et arrive à Reims en FM

Déjà présente en Île-de-France, Latina est l’une des radios musicales qui y est le plus écoutée. Et après Annecy, Cannes, Limoges, Nice, Saint-Tropez, Troyes etc. c’est à Reims qu’elle peut désormais s’écouter. En parallèle de sa diffusion FM, Latina a été choisie l’année dernière pour faire partie du déploiement métropolitain du DAB+ aux côtés des radios nationales.

La radio diffuse déjà en DAB+ à Paris, Lille, Marseille, Monaco, Lyon, Strasbourg et Nantes. Elle est reçue par plus de 25 millions de personnes et à terme quand le DAB+ sera accessible sur tout le territoire, 95% des Français pourront l’écouter. La radio numérique arrivera à Reims dès l’année prochaine.