Lancement du Dinard Podcast Festival

Ce nouveau festival entend défricher les formes les plus contemporaines de la fiction sonore, mais aussi former de jeunes auteurs et comédiens au jeu microphonique et à l’écriture radiophonique. Car écrire pour les oreilles est tout un art. Confiés à des professionnels reconnus, plusieurs workshops sont accueillis tout au long de l’été au Conservatoire de musique Maurice Ravel et au Château Hebert.Pour le public, le Dinard Podcast Festival propose 4 "Nuits sous les étoiles" (28, 29, 30 et 31 juillet) pour rêver en écoutant et pour écouter en rêvant. Calés dans des transats, allongés sur les plages de Dinard, les yeux accrochés aux étoiles, les oreilles tendues vers de nouveaux rivages.