Lancement de la troisième édition des Purecharts Awards avec RFM

01 - Artiste féminine francophone de l’année

Mylène Farmer, Aya Nakamura, Zaho de Sagazan, Clara Luciani et Yseult



02 - Artiste féminine internationale de l’année

Beyoncé, Lady Gaga, Taylor Swift, Sabrina Carpenter et Chappell Roan



03 - Artiste masculin francophone de l’année

Vianney, Julien Doré, Kendji Girac, SDM et Gims



04 - Artiste masculin international de l’année

Benson Boone, Teddy Swims ,The Weeknd, Jimin et Kendrick Lamar



05 - Révélation de l’année

Pierre Garnier, Carbonne, Helena, Théodort et Joseph Kamel



06 - Groupe de l’année

Imagine Dragons, Indochine, Coldplay, Linkin Park et Gojira



07 - Chanson francophone de l’année

Pierre Garnier "Ceux qu’on était", Slimane "Mon Amour", Amir "Sommet", Gims avec "Spider" et Santa "Recommence-moi"



08 - Chanson internationale de l’année

Billie Eilish " Birds of a Feather", Benson Boon "Beautiful Things", Sabrina Carpenter "Espresso", Yseult, Sevdaliza, Pabllo Vittar "Alibi et Lady Gaga, avec Bruno Mars "Die With a Smile"



09 - Album francophone de l’année

Pierre Garnier "Chaque seconde", Louane "Solo", Barbara Pravi "La Pieva", Indochine "Babel Babel" et SDM "À la vie à la mort"



10- Album international de l’année

Taylor Swift "The Tortured Poets Department", Billie Eilish "Hit Me Hard And Soft", Beyoncé "Cowboy Carter", Charli XCX "Brat" et Justice "Hyperdrama".



11 - Concert de l’année

Coldplay, Star Academy, AC/DC, Taylor Swift et Calogero



12 - Clip de l’année

Sabrina Carpenter "Espresso", Louane "La Pluie", Dua Lipa "Illusion", Tayc, Dadju "I Love You" et Helena "Summer Body"