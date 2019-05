Lancement de RTL Originals, l'offre de podcasts natifs du Groupe M6

RTL, très puissante sur le podcast replay avec 25 millions de téléchargements par mois, développe naturellement l’offre native du groupe en s’appuyant sur une organisation interne transversale au groupe M6, pilotée par Antoine Daccord (Directeur Radios et Information en charge du digital). Ces podcasts natifs ont été pensés et produits pour une consommation "non linéaire" avec une écriture et une réalisation spécifique. Ils sont disponibles sur RTL.fr, premier site radio avec 12 millions de visiteurs uniques par mois, 6Play la plate-forme digitale du Groupe M6 et sur les plates-formes numériques partenaires (iTunes / Apple Podcast, Google Podcast, Sound Cloud, You Tube, DailyMotion) et sur les Médias Sociaux Facebook, Instagram et Twitter.

RTL Originals se positionne aussi un label de production de contenus audio digitaux au service des marques et autres diffuseurs.