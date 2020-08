Lagardère : un chiffre d'affaires plombé par la crise

Le Résop des "Autres activités" s’établit à -35 M€, en repli de -35 M€, par rapport à celui du 1er semestre 2019. Cette évolution est principalement attribuable à Lagardère News, qui, en dépit de fortes mesures d’économies mises en place dès le début de la crise sanitaire, subit la baisse significative de l’activité et l’impact d’éléments défavorables non récurrents dont Presstalis (-4 M€) et les locaux temporairement non occupés à la suite des cessions (-3 M€). Ainsi, le flow through des "Autres activités" retraité des éléments non récurrents et des effets liés au Corporate Groupe (baisse des redevances de -8 M€) ressort à environ 50%.