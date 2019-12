Lagardère Publicité News s'ouvre au programmatique audio

L’ouverture de ce nouveau canal de vente aux formats audio des marques Europe 1, RFM et Virgin Radio (podcasts et flux live en streaming) permet de répondre à la double exigence des annonceurs et agences médias : l’accès à un inventaire premium dans un cadre de diffusion maximisant l’émergence, via un processus d’achat publicitaire simplifié et harmonisé avec le marché display et vidéo. "L’ouverture au programmatique audio est une opportunité pour nous et nos clients de faciliter l’accès à notre offre premium. Elle s’inscrit dans la stratégie numérique de Lagardère News, et plus particulièrement celle d’Europe 1, qui donne la priorité à l’audio." a expliqué Marie Renoir-Couteau, directrice générale de Lagardère Publicité News.