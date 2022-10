Lagardère Publicité News lance "Voice Ad"

"Ce nouveau format réunit le meilleur de l’audio et du digital, avec un contexte d’écoute privilégié et une proposition créative incitant l’auditeur à interagir avec le message publicitaire. Le succès de cette technologie sur mesure, qui offre une nouvelle expérience d’écoute, renforce l’ambition de Lagardère Publicité News à développer toujours plus de formats publicitaires précurseurs au service des annonceurs" a souligné Laurent Dauron, directeur des opérations numériques de Lagardère Publicité News.Pour écouter un exemple, cliquez ICI