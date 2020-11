La régie Next Média Solutions veut rester réactive

Les équipes planning et commerce seront à leur écoute (prise de brief et programmation) pour mettre sur les antennes radio RMC et BFM Business leurs messages publicitaires dès le mercredi matin, 9h. Next Media Solutions profite de la réactivité du media radio pour proposer des solutions d’adaptation à ses annonceurs.

Les dernières audiences de la 126 00 positionne RMC comme 2e radio commerciale sur les 25-49 ans et les CSP+. Concernant le planning TV, les prises de brief seront également possibles jusqu’à 22h ce mardi soir pour une diffusion dès ce jeudi matin.