La radio mosellane, Radio Mélodie, fête ses 35 ans

Pour marquer cet anniversaire, Radio Mélodie proposera des événements et plusieurs actions, et a débuté les festivités par un grand jeu-concours en février sur les ondes et en ligne. D’autres manifestations ponctueront l’année avec notamment un concert cet été et des cadeaux ou lots de valeur à gagner ainsi que de nombreuses surprises. Et que ce soit des événements qu’elle organise elle-même, ou la présence sur des manifestations un peu partout en Moselle, en Alsace bossue et en Sarre, l’équipe fait son possible pour être visible partout et sillonne la région. La station est présente sur le terrain toute l’année lors de fêtes et autres manifestations organisées par des associations, des commerces ou des entreprises.