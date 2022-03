La radio, c’est aussi sur grand écran €

Sortie en 1972 – 1h46

Le film le plus culte de la sélection. On retrouve Jean Yanne à la réalisation et comme acteur au côté de Michel Serrault et Bernard Blier. Radio Plus, c’est la radio la plus près de Dieu. Ici, la tendance, c’est Jésus Superstar. À cause de son honnêteté professionnelle, Christian Gerber, reporter radio, est licencié. Il prend sa revanche en créant une émission dans laquelle, avec les seules armes de son ironie et de son humour, il ridiculise politiciens et publicistes. C’est la cour des faux-culs. Le film a un peu vieilli. Les féministes n’existent pas encore. Mais l’esprit radio est là, avec beaucoup d’ironie.