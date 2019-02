La radio H2O participe au Grand Débat

Dès le 17 novembre, H2O eu à coeur de relayer sur ses supports radios et digitaux, le mouvement et les actions des Gilets Jaunes. Ses sujets (le plus souvent publiés en intégralité et sans montage) ont rencontré un véritable intérêt : plus de 305 000 vues pour les reportages vidéo sur les réseaux sociaux. "Donner la parole à tous fait partie de nos devoirs, mais avant tout de nos valeurs" explique la radio qui retransmettra en direct et en intégralité le "Grand Débat" national" organisé à la salle des fêtes de Faverges-Seythenex, le jeudi 7 mars à partir de 19h. Les élus locaux qui ont souhaité l’organisation de ce débat ont sollicité la station mais aussi des membres du mouvement Gilets Jaunes du territoire