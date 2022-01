Arrivée de Radio Mont Blanc en DAB+ à Annecy

Contrairement à la plupart de ses consoeurs des 2 Savoie, Radio Mont Blanc n’était pas diffusée par les ondes FM à Annecy, Annemasse ou encore Chambéry, malgré la demande des auditeurs et des acteurs du territoire. Bande FM saturée et impossibilité technique de diffusion via les ondes FM par delà les montagnes étaient les facteurs limitant l’extension géographique de Radio Mont Blanc sur le reste des 2 Savoie. La diffusion en DAB+ signifie donc non seulement une qualité d’écoute numérique avec un son clair pour les auditeur mais aussi, une continuité de diffusion des programmes locaux en situation de mobilité, ou encore l’écoute par un nouveau bassin d’audience plus urbain, et au total multiplié par 4.