La proximité sous toutes ses formes au RadioTour Île-de-France

Lors de cette étape, nous examinerons comment les radios locales franciliennes traduisent concrètement la proximité dans leur quotidien. Les débats porteront notamment sur les leviers éditoriaux, l’ancrage territorial et l’utilisation des plateformes numériques. Un deuxième temps fort viendra prolonger cette réflexion avec "La proximité en direct", où il sera question d’engagement sur le terrain et en ligne.

Une session dédiée aux formats multi-plateformes traitera de la diversité des canaux actuels : radio linéaire, podcast natif, DAB+, enceintes connectées. Les intervenants aborderont la manière dont les contenus sont pensés et diffusés en fonction des usages. Ce segment sera complété par une table ronde finale autour de la “proximité augmentée en action”, avec des cas concrets intégrant podcast, IA et diffusion numérique.