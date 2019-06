La presse séduit près des 2/3 de la population antillo-guyanaise

2019 confirme la dynamique du média Presse : aux Antilles, 67.3% de la population de 15 ans et plus a consulté au moins une marque de Presse en version papier ou numérique au cours du dernier mois, soit 423 800 individus. En Guyane, où la population est plus jeune (45,4% de la population a moins de 35 ans contre 26.1% aux Antilles), la Presse séduit plus d’un Guyanais sur deux (52.1%). La presse papier a ses adeptes, notamment aux Antilles, où 59.2% de la population a consulté une marque de Presse en version papier lors des 30 derniers jours, soit 372 400 individus de 15 ans et plus selon une étude de Médiamétrie.